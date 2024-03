Xbox handheld geruchten gaan steeds vaker rond

Handheld gaming wordt steeds aantrekkelijker voor consumenten en dus ook bedrijven, Xbox ziet ook wel hun kans in de markt. Wel moet deze aan een aantal eisen voldoen volgens de grote baas.

De Xbox handheld is er nog niet maar de geruchten worden steeds sterker. Voornamelijk omdat hoofd van Xbox, Phil Spencer, het zelf ook al een handje vol keren heeft gepraat over de een potentiële move richting handheld gaming.

Voordat er een apparaat überhaupt op de markt komt, moet het aan een aantal eisen voldoen. Zo vindt Spencer het heel belangrijk dat de potentiële gebruiker hetzelfde ervaart als hun Xbox dashboard thuis op de hoofd console. Ook zou alle save data, informatie en sociale contacten een primaire eis moeten zijn.

“Ik wil dat het aanvoelt als het dashboard van mijn Xbox Series X|S wanneer ik thuis de televisie en console aanzet.” – Phil Spencer, Xbox CEO.

Alle echte innovaties in de gaming industrie, zoals de Nintendo Wii, zijn tot stand gekomen door een combinatie van hardware- en software innovatie. Zo meldde Spencer dat Xbox in de (nabije) toekomst ook wil gaan bijdragen aan vernieuwende software maar ook wilt gaan experimenten met hardware. De hoofdgedachte bij deze nieuwe visie: “Wat kunnen we maken om nieuwe spelers te vinden?”

Speculatie blijft nog even hangen

De Xbox handheld mag misschien wel al een idee zijn van Phil Spencer en Xbox maar nog niets is gerealiseerd. Zo is de gaming wereld al enige tijd bezig met deze geruchten.

Afgelopen jaar lekten bijvoorbeeld documenten met plannen en andere informatie rondom Xbox. Een van die plannen was inderdaad een handheld apparaat maar de grote baas meldde al snel dat deze plannen verouderd waren. Afgelopen februari deelde Microsoft ook plannen om in de komende jaren een nieuwe Xbox te gaan maken.

Een handheld is mogelijk aan de horizon maar nog niets is zeker. In juni komt er wel een Xbox Showcase event, misschien komen we dan meer te weten. Tot die tijd, zullen de geruchten en speculaties nog eventjes rondgaan.