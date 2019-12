Aftellen met de drie beste games van 2019

Nog twee dagen tot het nieuwe jaar. Een jaar waarin we de volgende generatie consoles gaan ontmoeten. Maar voordat het zover is blikken we nog eens terug op de drie beste games van 2019. We pakken daarvoor de lijst winnaars van The Game Awards 2019. Drie games staken er met kop en schouders boven alle andere games uit. Waarom waren deze drie games zo uitzonderlijk goed?

Laten we aftrappen met The Game of the Year: Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro komt van de makers van de populaire Dark Souls Franchise. From Software heeft met Sekiro weer een game neergezet die ongelooflijk lastig is maar toch zo goed in elkaar zit. De game straft elke fout die je maakt continue af. Precies zoals we zijn gewend van de games als Dark Souls en Bloodborne. Geef de game een Japanse setting mee en je krijgt een game met een succes formule. En dit werd door het publiek als door de vakjury bijzonder goed ontvangen want de game kreeg ook nog de prijs van Best Action/Adventure Game.

Nummer twee op de lijst is Control. Control was genomineerd voor The Game of the Year maar moest genoegen nemen met een prijs voor Best Art Direction. De makers van Control staan bekend om de games als Max Payne, Alan Wake en Quantum Break. Ook dit waren zeer geliefde games en Control past prima in dit rijtje. Ook wij waren in onze review uiterst enthousiast over de game en kijken dan ook uit naar de volgende game van Remedy Entertainment.

De derde game van het jaar is dan toch echt Hideo Kojima’s Death Stranding. Voor mij was dit The Game of the Year, maar helaas moest de game het doen met andere prijzen. Death Stranding won Best Game Direction, Best Score/Music en Best Performance Award voor Mad Mikkelsen. Death Stranding bied een zeer meeslepende verhaal vol met links naar het dagelijkse leven. Naast alle pakketjes bezorgen, zit de game vol met diepe connecties met onze huidige samenleving. Hoe meer je er over nadenkt hoe meer je realiseert hoe dichtbij Death Stranding komt bij jezelf. In onze review spraken we dan ook alleen maar lof over deze schitterende game.