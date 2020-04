Cloud9 simpel naar de kwartfinales van de LCS

In de LCS werd er afgelopen weeken afgetrapt met de play-offs van de spring split. In de eerste ronde speelden er vier team om de eerste plekken van de kwartfinales. De verliezers in deze ronde krijgen vandaag en morgen een herkansing in de twee ronde van de play-offs. In de eerste ronde van de play-offs stonden Cloud9 tegen 100 Thieves en Evil Geniuses tegen FlyQuest.

De play-offs in de LCS waren een stuk minder spannend dan de play-offs van de LEC. Waar de kijkers in Noord Amerika het moesten doen met een spannende reguliere seizoen, waren de play-offs game aanzienlijk minder spannend. Cloud9 blijft door hameren aan hun weg naar de titel. In hun play-off match tegen 100 Thieves werd er nauwelijks weerstand geboden. Cloud9 walste over 100 Thieves heen en won gemakkelijk met 3-0. In de tweede game van de play-offs waren het Evil Geniuses die het opnamen tegen FlyQuest. Deze game duurde iets langer dan die van Cloud9. Maar desondanks was serie grotendeels eenzijdig. Evil Geniuses maakte flinke indruk door de serie gemakkelijk met 3-1 te winnen op van FlyQuest. Cloud9 en Evil Geniuses ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Winnaar gaat door naar de finale en de verliezer krijgt een herkansing in de halve finale.

Vanavond en morgenavond gaan de play-offs verder in de LCS. FlyQuest en 100 Thieves krijgen een herkansing in deze ronde. FlyQuest speelt in de tweede ronde tegen Golden Guardians. TSM is de tegenstander voor 100 Thieves. Winnaars van deze twee games nemen het daarna tegen elkaar op in de kwartfinale. De winnaar van die kwartfinale staat daarna in de kwartfinale tegenover de verliezer van de game tussen Cloud9 en Evil Geniuses. Vanaf vandaag wanneer een team verliest, ligt dit team ook uit de play-offs. Vanavond kan er gekeken worden naar FlyQuest tegen Golden Guardians en morgenavond naar 100 Thieves tegen TSM.