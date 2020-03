G2 Esports pakt weer de leiding in de LEC

G2 Esports heeft opnieuw de leiding gepakt in de LEC. Afgelopen weekend werd er afgerekend met twee teams waarmee G2 Esports eerst de eerste plek mee deelde. Origen en Fnatic waren beide niet in staat om G2 Esports te verslaan en moeten voor nu genoegen nemen met een tweede plek. G2 Esports moest echter diep gaan tegen Fnatic om op nummer één te komen.

G2 Esports en Fnatic vochten voor wat ze waard waren in the match of the week van de LEC. Fnatic ging lange tijd aan de leiding in de game tegen G2 Esports. Maar bij een ongelukkige baron call wist G2 Esports terug in de game te komen. Selfmade jungler van Fnatic miste zijn smite waardoor de baron nog 13 HP over had. Hierdoor kon Jankos de jungler van G2 Esports de baron stelen voor zijn team. Deze actie bleek genoeg te zijn om G2 Esports terug de game in te krijgen en om vervolgens de game te winnen.

Team Vitality Rogue Schalke 04 MAD Lions SK Gaming Fnatic Excel Esports Misfits Gaming Origen G2 Esports SK Gaming Schalke 04 Team Vitality Excel Esports Rogue MAD Lions Misfits Gaming Origen Fnatic G2 Esports

Drie teams zijn uitgeschakeld voor de play-offs ronde van de LEC. Schalke 04, SK Gaming en Team Vitality wisten niet de nodige winsten te behalen om nog aan te haken bij de rest van de competitie. Excel Esports en Mad Lions zijn voornamelijk in strijd om een play-offs spot. Excel Esports loopt één punt achter op MAD Lions. Komende weekend wordt het vooral lastig voor Excel Esports om punten te behalen voor de play-offs. Fnatic en G2 Esports zijn hun tegenstanders in de strijd om play-offs.

Speelschema LEC week 8