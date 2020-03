Counter-Strike Pro kijkt naar lange gevangenisstraf

Een voormalig Counter-Strike pro speler heeft een flinke gevangenisstraf om naar uit te kijken naar het plegen van fraude. Universo Online laat weten dat Shayene ‘shAy’ Victorio voor 116 jaar de bajesmuren van verschillende perspectieven kan gaan bekijken.

Victorio had best een groot succes met het spelen van Counter-Strike (GO) op hoog niveau. Maar, zij heeft meegewerkt aan fraude, waardoor meer dan 100 klanten een product dat beloofd werd niet ontvingen. Dan denk je bij jezelf: ”Oke? Maar fraude verdient toch geen levenslange gevangenisstraf?”, Ja, dat dachten wij ook al..

Brazilië denkt daar anders over. Voor alles wat zij gedaan heeft zou zij 116 jaar de bak in kunnen draaien. Er is nog geen daadwerkelijke straf uitgedeeld en het lijkt erop dat het land een limiet van 30 jaar op de straf wilt zetten. Wat nog steeds een erg lange gevangenisstraf is. Victorio heeft Instagram gekozen als platform om een statement te plaatsen. Haar advocaat gaat er alles aan doen om de erg zware straf een stuk milder te maken.

Victorio is een jaar geleden uit de grote CS:GO wereld gestapt om influencer te worden. Wat de precieze reden van fraude is, is nog niet bekendgemaakt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shay Victorio (@shayvictorio) op 3 Mrt 2020 om 8:47 (PST)

Wat vind jij van een lange gevangenisstraf voor het plegen van fraude? Is het te lang, te kort? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Doe mee aan onze nieuwe prijsvraag!