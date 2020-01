Dutch League start goed voor mCon esports

De Dutch League is inmiddels een week oud. Vorige week werd de eerste wedstrijden gespeeld en werd het competitieve jaar in Nederland geopend. In de openingsweek was het mCon esports die meteen na de eerste week de leiding pakte in de League. De favorieten Defusekids en PSV Esports maakte hun rol waar en volgen mCon esports op de voet op de ranglijst.

In de eerste week van de Dutch League was het voor mCon Esports en Team THRLL een dag dat ze twee games moesten spelen. Team THRLL mocht het zelfs gelijk opnemen tegen de twee favorieten van de League. Ondanks dat Team THRLL aardig weerstand wist te bieden aan beide teams misten ze net dat stukje macro om de games naar zicht toe te trekken. Zowel PSV Esports en Defusekids wisten vanaf de midgame de game naar zich toe te trekken en de winst te behalen. mCon esports nam het op tegen Echo Zulu en Dynasty. Tegen Echo Zulu moest mCon esports flink aan de bak. Maar dankzij goede teamplay wisten zij hun eerste winst te pakken. Dynasty daarna was een kat in het bakkie. Vanaf het begin tot het eind had mCon esports de game volledig in zijn handen.

Morgen is de tweede week in de Dutch League. PSV Esports en Echo Zulu spelen dan beide twee games. PSV Esports opent tegen Dynasty en mag het daarna opnemen tegen de huidige nummer één mCon esports. Kan mCon esports hun goede serie voort zetten en een favoriet verslaan? Of is PSV Esports een maatje te groot? Echo Zulu treedt aan tegen Defusekids en Team THRLL. Zowel Echo Zulu als Team THRLL zullen ongetwijfeld hun eerste winst van het seizoen willen behalen. Tegen Defusekids zie ik dat voor Echo Zulu waarschijnlijk niet gebeuren. De laatste en featured game of the week, Echo Zulu tegen Team THRLL, kan beide kanten opgaan. Wie die game gaat winnen, kan je morgenavond hier zien.