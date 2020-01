Esports: LCS spring split start komende zaterdag!

Naast de Dutch en Belgian League en de LEC, start ook de LCS komende weekend hun springsplit. Bij onze rivalen in Noord Amerika, is er gekozen voor een driedaagse uitzend schema. Dit jaar worden de games gespeeld op zaterdagnacht, zondagnacht en maandagnacht. Om de games van de pro teams worden de games van de Academy teams gespeeld. Hiermee hopen ze in Noord Amerika meer kijkers te trekken voor het opkomend talent.

De LCS opent hun spring split zaterdagnacht met de kraker Cloud9 tegen Team Liquid. Beide teams hebben zich met nieuwe spelers versterkt. Na die kraker is het tijd voor voormalig Clutch Gaming dat nu verder gaat onder de naam Dignitas. De eerste nacht wordt afgesloten met een terugkerende team in Noord Amerika. Immortals is terug van weg geweest en opent het seizoen tegen FlyQuest. Zondagnacht zien we nog een oude bekende terugkeren. Evil Geniuses is terug en neemt het op tegen Dignitas. De game daarna is het debuut van Kobbe bij TSM. TSM speelt in de tweede game van de zondag tegen Immortal.

De maandagnacht worden er slechts twee games gespeeld in de LCS. Maar dat zijn niet de minste games. De eerste game is Evil Geniuses tegen de 100 Thieves. De tweede game is nog een heerlijke kraker om te zien. TSM neemt het op tegen Team Liquid. Beide teams hebben zich versterkt met een speler uit Europa. Team Liquid heeft Broxah overgenomen van Fnatic en TSM heeft Kobbe overgenomen van Splyce. Voor wie de games wilt zien op de maandagnacht mag er of vroeg uit of laat naar zijn bed. De games starten om half drie s’nachts voor ons. Mocht je daar geen zin in hebben dan kan je nog altijd de games terug zien op LoLesports.com.

LCS speelschema week 1