Horizon Zero Dawn verschijnt deze zomer op PC

Herman Hulst verteld in een interview met Playstation Blog dat de game inderdaad zijn weg maakt naar de PC. Het was een perfecte kans zegt hij. Hij doelt hier waarschijnlijk op het feit dat Decima al geoptimaliseerd is voor PC door de port van Death Stranding. Hij vervolgt zijn verhaal met een disclaimer dat dit niet betekent dat alle Playstation titels naar PC komen, maar sluit het ook niet uit.

“I think it’s important that we stay open to new ideas of how to introduce more people to PlayStation, and show people maybe what they’ve been missing out on,” zegt hij.

“And to maybe put a few minds at ease, releasing one first-party AAA title to PC doesn’t necessarily mean that every game now will come to PC. In my mind, Horizon Zero Dawn was just a great fit in this particular instance. We don’t have plans for day and date [PC releases], and we remain 100% committed to dedicated hardware.”