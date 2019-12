Ni No Kuni film komt naar Amerikaanse Netflix

Ni No Kuni, Level 5’s populaire RPG reeks, komt in januari 2020 naar de Amerikaanse Netflix. Dan denk je, ja boeie?! Maar, je kan hem op verschillende manieren bekijken!

De anime spin-off van Ni No Kuni komt op 16 januari naar de US Netflix. De serie zal ook volgend jaar nog naar de Nederlandse Netflix komen, maar daar is nog geen datum van bekend. Je kan de anime film in januari al bekijken als je een VPN gebruikt om je locatie aan te passen, of als je een piraat bent (wij oordelen niet). De film is niet direct een link naar de game of wat dan ook, maar meer een spin-off met ongekende paralellen. Kijk hier beneden de japanse trailer die eerder dit jaar verscheen.

De cinematics die in Ni No Kuni zaten, zijn gemaakt door Studio Ghibli. Deze werden zo geprezen dat er besloten werd om een film te maken in dezelfde stijl als bijvoorbeeld Spirited Away. Dit houd in dat Studio Ghibli niet aan de film gewerkt heeft, maar wel invloed heeft gehad op de komst ervan. Ni No Kuni is niet de enige anime die naar de Amerikaanse Netflix komt. Op 10 januari komt Scissor Seven en op 23 januari verschijnt deel 2 van Saint Seiya: Knights of the Zodia. Ben jij nou zo iemand die graag op de Amerikaanse Netflix ronddwaalt? Bekijk dan de Tweet hier beneden!