Team THRLL behaalt zijn eerste overwinning in de Dutch League

De eerste split van de Dutch League is bijna op de helft. We zeggen bijna omdat de game tussen Echo Zulu en PSV Esports is uitgesteld vanwege technische problemen. Deze zal op een later tijdstip worden ingehaald. Maar desondanks konden we genieten van een avondje met verrassingen. Team THRLL won eindelijk zijn eerste game van de split. Maar die verrassing werd daarna gelijk overtroffen door de winst van Dynasty op Defusekids.

De Dutch League zat dus vol verrassingen. Team THRLL behaalde zijn eerste winst tegen mCon esports van de split. De game ging lange tijd gelijk op, maar de slimme macro play van Team THRLL was goed genoeg om een voorsprong te maken. Deze voorsprong gaven ze niet meer weg en mochten hun eerste winstpunt bij zetten op de ranglijst. De game daarna was een sensatie op zich. De gold lead schommelde de eerste twintig minuten heen en weer. Na de 20 minuten wist Dynasty keer op keer een objective te pakken op de map. De teamfights waren close maar Dynasty wist keer op keer de fights te winnen en de gold lead bleef na 30 minuten nog steeds gelijk. Bij de laatste teamfight wist Dynasty wederom de fight te winnen en pakten daarmee de baron waarmee zij de game konden closen.

Vanavond wordt de tweede helft van de Dutch League gespeeld. Team THRLL en mCon esports mogen vanavond twee wedstrijden spelen. Team THRLL neemt het op tegen Defusekids en PSV Esports. Kan Team THRLL ook een upset veroorzaken door één van de twee grootmachten te verslaan? In de andere tweeluik van mCon esports, speelt het team tegen Dynasty en Echo Zulu. We mCon esports laatste tijd verliezen. Kunnen zij vanavond het tij keren en weer wat winstpunten te pakken? PSV Esports is op dit moment the team to beat. De huidige stand van zaken in de League kunnen jullie hier terug vinden.