Brieven uit Whitechapel: Kan jij Jack the Ripper vangen?

Jack the Ripper, één van de beruchtste serie moordenaar van de wereld. Jack the Ripper werd beroemd door het feit dat hij nooit gepakt is door de politie. De politie van Engeland liep constant achter de feiten aan en Jack bleef voortvluchtig en bleef moorden plegen. Jack the Ripper werd nog beroemder door een tal van boeken, films en spellen die op hem zijn gebaseerd. Zo ook Brieven uit Whitechapel. In dit bordspel is het aan de spelers de taak om Jack the Ripper te vangen.

Brieven uit Whitechapel is simpel gezegd te vergelijken met het bekende bordspel Scotland Yard. Één speler speelt Jack the Ripper terwijl de andere spelers de rol aannemen van detective. Jack the Ripper zal er alles aan doen om uit de handen van de detectives te blijven. De detectives zullen moeten samenwerken om Jack the Ripper te vangen. De basis mechanics van dit spel komt veel overéén met die van Scotland Yard. Jack krijgt een scherm voor zich waarachter hij zijn bewegingen en acties doet. Deze noteert hij op een notitieblok van het spel. Hierin noteert hij ook zijn schuilplaats. Het spel duurt “vier nachten”, als Jack niet gevangen is voor het einde van de vierde nacht wint hij het spel. Als de detectives hem vangen dan eindigt het spel en winnen de detectives.

Een nacht bestaat uit twee fases waarin zowel Jack en de detectives een aantal acties moeten uitvoeren. In de eerste fase legt Jack the Ripper de locaties neer waar hij wilt toeslaan. De detectives gaan in die zelfde fase op patrouille. In de tweede fase bepaalt Jack of hij wilt toeslaan of niet. In dezelfde fase kunnen de detectives aan de hand van de moord proberen Jack te volgen of te vangen. Red Jack het tot zijn schuilplaats dan is de nacht ten einde. De detectives kunnen proberen zijn vluchtroute te volgen en te ontdekken waar zijn schuilplaats is. Dit maakt het makkelijker om Jack te vangen. Weet wederom uit de handen van de detectives te blijven? Of weten de detectives Jack dit keer wel te vangen? Dit ligt geheel in jullie handen. Brieven uit Whitechapel is een gezellige en leuke bordspel om te spelen met vrienden of in een familie met wat oudere kinderen.