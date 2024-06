De Xbox Showcase van juni 2024: Alles op een rijtje!

Op 9 juni 2024 hebben Microsoft, Bethesda en Activision samen de grootste en meest fantastische gaming showcase ooit gegeven. Omdat er ontzettend veel games en meer de revue zijn gepasseerd, hebben we hier een verzamelartikel om alles voor jou bij- en onder elkaar te plaatsen. Wil je de gehele show terugkijken? Dat kan natuurlijk ook. Ook daar kunnen we je mee helpen!

Welkom bij het grote verzamelbericht over de Xbox Showcase van juni 2024. De onofficiële E3 “persconferentie” van zowel Microsoft als Bethesda als Activision, gezien al deze partijen nu onder dezelfde paraplu schuilen van de regen. Ten eerste: De volledige showcase, mocht je deze terug willen kijken. Hierbij de volledige video inclusief de speciale Black Ops 6 aflevering.

En dan nu, de games! Klik op de ingeplakte artikelen om deze afzonderlijk te openen met alle informatie en uiteraard, de beelden!

Doom: The Dark Ages

Microsoft trapt de show af met Call of Duty, maar komt terug op deze shooter aan het einde van de show. Dus beginnen wij met DOOM. Een prequel die de trilogie compleet maakt. Deze game speelt zich af vóór de gebeurtenissen uit Doom 2016. Deze DOOM game verschijnt ergens in 2025 voor PC, Xbox, inclusief Game Pass en PlayStation 5.

State of Decay 3

Een volgende deel die een trilogie maakt is State of Decay. Het derde deel van deze franchise verschijnt net als voorgaande delen op PC, Xbox en Game Pass. De co-op zombie survival shooter ziet er ontzettend goed uit. Er is helaas nog geen release periode bekend gemaakt,

Clair Obscur: Expedition 33

Deze turn-based RPG wist veel fans the enthousiasmeren tijdens de showcase. Een grote verrassing van de show. We zien namelijk een duidelijk westerse game met een toch erg Japanse RPG achtige manier van combat. Het ziet er enorm interessant uit. De game komt in 2025 uit op PC, Xbox en PlayStation 5.

World of Warcraft: The War Within

Een verrassende vertoning tijdens de Xbox Showcase is de nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft. Misschien heeft het er alles mee te maken met het feit dat er dit jaar geen Blizzcon is, maar op 26 augustus wordt de grond van Azeroth geopend om de diepte te verkennen in The War Within. Vooralsnog enkel speelbaar op PC.

Fable

Deze kon uiteraard niet missen. In 2025 mogen we een nieuwe Fable wereld gaan trotseren en dat doen we met alle liefde. De game begint er aardig mooi uit te zien. Zodra deze verschijnt, doet de game dat op PC en Xbox, waarbij Game Pass spelers uiteraard direct er mee aan de slag mogen gaan.

Wuchang: Fallen Feathers

Deze ontzettend gruwelijk uitziende Souls-like game werd tijdens de Xbox showcase opnieuw aangekondigd voor release in 2025. Deze titel verschijnt ook vanaf dag één op Game Pass en is tevens te spelen op PC en PlayStation 5.

Dragon Age: The Veilguard

Je had het misschien al gesnapt, maar de nieuwe Dragon Age heeft een nieuwe naam gekregen. Het is geen Dreadwolf meer, maar Dragon Age: The Veilguard. Deze titel staat gepland voor release later dit jaar, maar deze week, op 11 juni al, wordt de eerste gameplay getoond. Blijf onze website en social media dus goed in de gaten houden als je niks wilt missen over de nieuwe Dragon Age game.

Gears of War: E-Day

Geen D-Day, maar E-Day. De nieuwe Gears of War speelt zich af in het verleden en neemt ons dus mee naar de gebeurtenissen vóór de aller eerste Gears of War game. Vooralsnog geen datum of jaartal bekend. De game verschijnt in ieder geval voor PC en Xbox en uiteraard staat deze vanaf dag één op Game Pass.

Assassin’s Creed: Shadows

Een nieuwe Assassin’s Creed komt er aan en deze ziet er ongelofelijk goed uit. De eerste keer sinds Origins uit 2017 dat Ubisoft een nieuwe Engine heeft opgetuigd voor de Assassin’s franchise. In de beelden zien we een duidelijk verschil in de gameplay opties tussen de twee hoofdpersonages. Tijdens Ubisoft Forward op 10 juni, krijgen we meer beelden te zien van de game. Als deze op jouw verlanglijstje staat, ga die dus zeker even kijken. Of lees alles na afloop op onze website! De Assassin’s komen terug op 15 november, 2024 en zijn speelbaar via Xbox, PC en PlayStation.

Indiana Jones

De nieuwe First Person titel van de makers van Wolfenstein verschijnt later dit jaar op PC en Xbox. Met niemand minder dan Troy Baker in de hoofdrol, moet deze throwback haast wel een succes worden voor alle fans van Machine Games of Indiana Jones.

Starfield: Shattered Space

De DLC waarvan we wisten dat ‘ie ging komen, komt er aan. Wanneer weten we nog niet precies, maar dat is in ieder geval binnen de volgende 6 maanden. De Shattered Space uitbreiding is onderweg naar PC en Xbox en uiteraard spellbaar via Game Pass.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Tijdens de showcase van Xbox kwam een oude bekende weer heel eventjes in beeld. We kregen namelijk een nieuwe gameplay trailer te zien van de remake van Metal Gear Solid 3. Er is nog geen datum bekend gemaakt, maar de remake verschijnt in ieder geval op PC, Xbox en PlayStation.

Perfect Dark

De klassieker in een nieuw jasje werd eindelijk getoond tijdens de Xbox Showcase van 9 juni. Wat lijkt op Mirror’s Edge gecombineerd met veel andere bekende sci-fi games. We zijn heel benieuwd waar dit naar toe gaat. Er is nog geen datum of jaartal bekend voor Perfect Dark.

Life is Strange: Double Exposure

Square Enix maakt als gast deel uit van de Xbox Showcase met een trailer voor de nieuwe Life is Strange game. Deze is vanaf 29 oktober verkrijgbaar Xbox, PC en PlayStation 5.

Avowed

De nieuwe Fantasy RPG van Obsidian Entertainment, bekend van Fallout: New Vegas en The Outer Worlds verschijnt mogelijk al op 12 november 2024. Deze game is uiteraard verkrijgbaar op PC, Xbox en verschijnt op dag één op Game Pass.

Fallout 76: Skyline Valley

De multiplayer RPG van Bethesda die verscheen in een minder dan ideale staat heeft zichzelf hard omhoog weten te werken. Onder andere de komst van menselijke NPC’s heeft de game een heel nieuw leven in geblazen. Vandaar dat het bijna tijd is voor de nieuwe uitbreiding. Deze verschijnt namelijk al op 12 juni op PC, Xbox en PlayStation.

Stalker 2

We hebben er erg lang op moeten wachten, maar geduld wordt beloond zeggen ze. Daarom mogen we vlak na Gamescom 2024 aan de slag met Stalker 2. De game komt namelijk op 5 september 2024 uit voor Xbox en PC. Ook deze titel is vanaf dag één speelbaar via Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6

De afsluiten van de Xbox Showcase. Saving the best for last zullen we maar zeggen. Alhoewel je dat niet snel zou zeggen van Call of Duty, pakt Activision dit jaar groots uit met Black Ops. Drie vertrouwde modi met geliefde terugkerende elementen uit Cold War en een heel nieuw movement systeem onder de naam Omni-movement. Dit belooft een krankzinnige Call of Duty te worden. Wij hebben er in ieder geval al veel zin in!

En dat was het. Althans, dat was het bijna. We hebben een paar dingetjes gemist, maar die kan je ongetwijfeld zelf terugkijken. Wat vond jij het beste uit de Xbox Showcase?