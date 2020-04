Defusekids treft Sector One in de tweede ronde European Masters

,De spring season van de European Masters van 2020 is begonnen met de play-in stage. Afgelopen dagen werd de groepsronde gespeeld. Defusekids en Sector One doen mee aan deze play-in stage vanuit Nederland en België. Deze twee teams hebben vorige week de Dutch League en de Belgian League gewonnen. Defusekids werd geloot in de groep C met MAD Lions Madrid(Spanje), Kenty(Baltics) en For The Win Esports(Portugal). Sector One kwam in groep D met K1CK Neosurf(Polen), WLGaming Esports(Griekenland) en PIGSPORTS(Baltics).

De vertegenwoordiger uit Nederland, Defusekids, begon met een valse start aan de play-in stage van de European Masters. In de openingsgame werd er gespeeld tegen de MAD Lions Madrids. Dit academy team van de MAD Lions dat speelt in de LEC, was te sterk voor Defusekids. Maar Defusekids herpakte zich en wist de andere teams wel te verslaan. Kenty en For The Win Esports verloren hun beide games tegen Defusekids. In de tweede ontmoeting met MAD Lions Madrid, gingen de teams gelijk op. MAD Lions Madrid leek de game weer te winnen van de Defusekids. Maar Defusekids wist de game op een schitterende manier om te draaien en plaatste zich daarmee aan de top van groep C.

In groep D moest de winnaar uit België, Sector One, het doen voor de Benelux. Sector One begon de groepsronde goed met overwinningen op WLGaming Esports en PIGSPORTS. Maar Sector One moest zich gewonnen geven tegen het sterke K1CK Neosurf uit Polen. In de tweede ronde werd er wederom verloren van K1CK Neosurf. Echter wist Sector One wel weer te winnen van de andere twee teams. Hiermee eindigde Sector One op de tweede plek in groep D.

Knockout ronde European Masters

In de Knockout ronde en laatste ronde van de European Masters spelen de nummers één van elke groep tegen de nummers twee van de andere groep. Dit betekent dat de Defusekids het op moet gaan nemen tegen Sector One. Helaas gaan we dus geen twee teams uit de Benelux op het hoofdtoernooi zien. Maar daarentegen hebben we wel in ieder geval een team staan op het hoofdtoernooi. Vanavond worden de game tussen Defusekids en Sector One gespeeld. Dit kunnen jullie zien op het Twitch kanaal van Gamelux.