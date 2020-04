DualSense op weg naar populairste gaming foto op Instragram

Uit het niets onthulde Sony via social media gisterenavond rond 22:00 het uiterlijk van de Playstation 5 controller. Het design wijkt sterk af van zijn voorgangers. De controller heeft ook een ander soort naam gekregen. Voorheen ging DualShock 4 generaties mee. DualSense voegt naast een nieuw design ook een aantal nieuwe functies toe. Je leest hier iets meer er over, maar enkele belangrijke zijn:

Twee Instagram records dus voor Sony. Hier beneden vind je de foto waar het op gaat

De controller is nu ook de meest gelikete gaming tweet op Twitter.

