Godfall aangekondigd voor Playstation 5 & Epic Games

Gearbox komt met één van de eerste Playstation 5 titels genaamd Godfall. Over de game is nog weinig bekend, maar we hebben wel een trailer, speciaal voor jou!

Over Godfall is vrij weinig bekend, de game komt holiday 2020 uit, rond de tijd dat waarschijnlijk de Playstation 5 zal lanceren. Een mogelijke holiday bundel? Godfall wordt een 3rd person looter slasher die jij alleen of in co-op kan gaan spelen! Deze story/PvE gedreven game komt vanuit Gearbox, bekend van onder andere Borderlands. Geoff Keighley zei direct na de trailer dat dit een Playstation 5 titel zal gaan worden. Daarnaast stond in de game omschrijving dat de game ook op de Epic Games Store zal verschijnen. Wij zijn benieuwd en daarom kan jij hier beneden de trailer bekijken.

Je kan bij ons uiteraard meer informatie over Godfall lezen, zodra er meer informatie bekendgemaakt gaat worden. Gezien dit pas volgend jaar gaat zijn, kan je wel de Xbox Series X aankondiging alvast lezen, die samen met Hellblade II een trailer kreeg tijdens The Game Awards 2019. Ook komt er een nieuwe Control DLC en nog veel meer!

Laat ons weten wat jij vind van alle aankondiging tot dusver. Wat vind jij van de extreme look van Godfall, spreekt het je aan? Laat het ons weten in de comments!