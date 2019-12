Rainbow Six Siege Nighthaven Team trailer

Er is een nieuwe anime-achtige trailer verschenen van Rainbow Six Siege.

In de korte video wordt het nieuwe Nighthaven geïntroduceerd.

Eerder dit jaar gaf Ubisoft aan dat ze meer verhaal willen toevoegen aan de tactische shooter. Het lijkt erop dat dit traject nu al van start is gegaan, Ubisoft heeft namelijk een verhalende trailer naar buiten gebracht van het Nighthaven-team.

The Nighthaven is een huurlingenleger dat is gevestigd in India en de nieuwste Operators Wamai en Kali maken onderdeel uit van deze groep. Het team moest een kaping van een supertanker voorkomen en wist hierin te slagen. Als gevolg werden de huurlingen uitgenodigd voor het Rainbow Six Siege-team. Achteraf blijkt echter dat de huurlingen enkel zijn uitgenodigd om te voorkomen dat ze zich bij de vijand aansluiten.

De korte video dient niet alleen als introductie van de twee nieuwe Operators, maar promoot ook de nieuwste cosmetische items. Het gaat hier om achttien items die tot 6 januari beschikbaar zijn. De Nighthaven-pakketten zijn te koop voor 300 R6 Credits of 12500 Renown.

Onlangs werd het vierde seizoen van de tactische shooter ingeluid, genaamd Operation Shifting Tides. Het seizoen voegt twee nieuwe personages en een vernieuwde map aan de game toe

Rainbow Six Siege is reeds verkrijgbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox one.