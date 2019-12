De teleurstellende games van het jaar 2019

Aan het einde van het jaar kijken we altijd even terug naar de games van het afgelopen jaar. We hebben het al gehad over de top games van het jaar 2019. Maar naast alle top games hebben we natuurlijk ook de flop games. Wie waren de teleurstellingen van het jaar 2019? Die gaan we voor jullie vandaag op een rijtje zetten. We beginnen met wellicht de grootste flop van het jaar: Google Stadia

Van Google Stadia hadden we een hoop verwacht. Helaas maakte Google het niet waar. Beloofde prestaties worden niet geleverd, een mager aanbod, een rommelig platform om te navigeren en ga zo maar door. We gaven de streaming dienst een 4 van de 10. Hopelijk komen er meer games en een abonnement dienst a la PlayStation Now. Nog een misser van 2019 was de game Blacksad. De game kent veel problemen. Zoals de game nu is, is deze nagenoeg onbespeelbaar en alleen maar frustrerend. Als alle problemen van deze game opgelost zouden worden en deze gewoon zou werken zoals het hoort. Ghost Recon Breakpoint kon ook al niet op een positieve review rekenen. De game werd met veel bombarie onthuld. Jon Bernthal zit in de game en allemaal verschillende niet relevante rappers proberen de game te promoten via verschillende video’s. Nu is het ook wel duidelijk waar het gros van het budget in is gestoken.

The Sinking City is de volgende in het rijtje teleurstellende games. The Sinking City is een game waar je uren in kwijt kunt en een gevoel erbij hebt dat je niks bereikt hebt. Een hoopje slechte mechanics met tergend lange gesprekken en matige graphics. Nog een game die het niet waar wist te maken was Wolfenstein: Cyberpilot. Wolfenstein: Cyberpilot is een vermakelijke maar erg korte game. Als er actie is dan is deze fun maar helaas voelt de game leeg aan. Van grafisch tot levels en vijanden had er meer in kunnen zitten. Subdivision Infinity DX is de laatste game die tegenviel. De speler wordt achtergelaten met een oppervlakkige ervaring waarbij aaneensloten actie niet langer dan 5 tot 10 minuten duurt. De game duurt zo’n 6 uurtjes en daarmee heb je een platinum trofee verdient.